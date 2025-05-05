Esports
Augmenten un 10% les places disponibles per les activitats de les Setmanes Joves
Els interessats es poden inscriure a partir d'avui a les diferents propostes, fins que s'exhaureixin les places
Els joves d'entre 10 i els 17 anys no s'avorriran aquest estiu. Un any més els set comuns del país posaran en marxa les Setmanes joves, un programa divers i ampli carregat de diferents activitats esportives i lúdiques que els adolescents podran gaudir el llarg de l'estiu. Entre les propostes destaquen els esports d'aventura, l'escalada, l'skate, el vòlei platja, la vela o esports d'aventura, entre d'altres. Des d'aquest dimarts 6 de maig els interessats ja es podran inscriure a les diferents modalitats fins que s'exhaureixin les places. Precisament aquest 2025 les corporacions han apostat per incrementar un 10% el nombre de places disponibles amb un total de 263.
El programa consta de vuit activitats que es portaran a terme a dins del país i tres campus, un dels quals es farà a Catalunya. "Creiem que és una etapa de la vida en la qual han d'aprendre a partir del lleure i d'activitats físiques", ha destacat el conseller d’Esports del comú de Sant Julià de Lòria, Marc Ferré. Concretament, els nois i noies tindran l'oportunitat d'inscriure's a vòlei platja, a escalada i muntanya, a skate, a esports d'aventura i a multiesports, on es practicarà bàsquet, futbol o cal·listènia. Per segon any consecutiu hi haurà el campus vacances actives, uns campaments que es desenvoluparan una altra vegada a Ràmio. A més d'això, es continuarà fent el campus Andorra a peu, una excursió de cinc dies que es realitzarà per les muntanyes del país.
Pel que fa a les activitats que es realitzaran fora del país, destaca la vela, que tindrà lloc la primera setmana de juliol al Port de la Selva. Per aquest esport, un grup de fins a 38 persones es desplaçarà fins aquest indret de la Costa Brava. "Tenen un aspecte socialitzador, els joves poden conèixer gent d'altres parròquies", ha declarat el cap del servei d’Activitats Esportives del comú de Sant Julià de Lòria, Ramon Ibarz, sobre el programa.
Ja fa més de vint anys que els comuns ofereixen aquest esdeveniment estival. "Hem de ser facilitadors que els joves d'Andorra puguin millorar en l'àmbit personal, tindre aquestes experiències i puguin desenvolupar-se en entorns més lúdics que en el seu dia a dia", ha comentat Ferré, qui també ha afirmat que les Setmanes joves són unes "experiències enriquidores" perquè "els records que en tenim són meravellosos".
Les activitats arrenquen el 30 de juny
La primera activitat serà el vòlei i arrencarà a partir del 30 de juny, mentre que l'última serà el 29 d'agost amb les vacances a Ràmio. Les persones interessades s'hauran d'inscriure en els comuns on estan censades i els preus seran "assequibles per a tothom perquè estan subvencionats pels comuns", ha dit Ibarz. Tot i que les activitats van adreçades principalment a la població del país, s'ha donat el cas en edicions passades que algun estranger ha acabat participant de les activitats. "Hi ha un percentatge de gent que no són residents perquè a l'estiu sempre hi ha algú que té el seu cosí, un amic o un parent, no és molt alt el percentatge, però algun n'hi ha", ha indicat el cap d’activitats i programes esportius del comú d’Andorra la Vella, Josep Tudó. En aquest cas, però, els preus són diferents perquè ja no estan subvencionats per les corporacions.