Successos
Arrestat un turista ebri per agredir la dona i amenaçar de mort la policia a un hotel a Canillo
L'home va increpar i molestar els clients de l'establiment
L'avís a la policia perquè un home en estat d'embriaguesa estava increpant i molestant els clients d'un hotel a Canillo va acabar destapant una agressió de parella. El cos de seguretat informa que quan els agents es van traslladar diumenge a la tarda a l'establiment on estava el turista de 39 anys ell mateix va afirmar que havia agredit la dona i els efectius del cos d'ordre ho van poder corroborar. El servei d'ordre indica que llavors l'home "es va començar a posar violent, va amenaçar de mort els policies, els va insultar i es va resistir a la detenció".
El turista va ser arrestat acusat de delictes contra la integritat física i moral, contra la llibertat, contra l'honor i contra la funció pública, segons detalla la policia.