Estadística
Un 7,9% de voluntaris menys en esdeveniments durant el 2024
Els actes coberts van ser setze
El nombre d'esdeveniments organitzats durant l'any 2024 en què han pres part voluntaris es consolida en xifres assolides a les d'abans de la crisi sanitària del 2020 i 2021 i concretament en van ser setze. Per tipus, els actes han estat relacionats majoritàriament amb l'esport, seguits dels d'àmbit social i, en darrer lloc, dels culturals. El nombre de voluntaris participants en esdeveniments l'any 2024 va disminuir un 7,9% en comparació a l'any anterior. En total, la borsa de voluntaris va comptar amb 476 persones registrades, segons les dades fetes públiques aquest dilluns pel departament d'Estadística, mentre que l'any passat van ser un total de 517 persones voluntàries.
L'organització d'una nova edició del Cirque du Soleil, amb 120 voluntaris per sessió, i la presentació de la temporada de voluntariat, amb 70 participants, van ser els esdeveniments amb més persones mobilitzades. La cursa del Dia de l'esport per a tothom 2024 i la cursa del Dia de la Dona van comptar amb 56 i 40 voluntaris, respectivament.
El nombre d'entitats que han organitzat esdeveniments amb voluntaris durant l'any 2024 ha estat de setze. Organitzacions com Assandca, l'àrea de Joventut i Voluntariat i el departament d'Esports del Govern han organitzat o col·laborat en l'organització de més d'un esdeveniment.