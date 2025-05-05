CAMINADA SOLIDÀRIA
200 participants a l’onzena marxa Marc G. G. tot i la pluja
L’onzena edició de la marxa popular solidària organitzada per l’Associació Marc G.G. d’ajuda mútua per la pèrdua d’un ésser estimat va acollir ahir 200 inscrits dels 500 dorsals venuts, tot i la pluja. “La veritat és que fa molts mesos que organitzem, mirant la data que vam poder agafar al final per fer la marxa, i ens hem trobat que està diluviant”, va lamentar la presidenta de l’associació, Rosa Galobardes. “Per sort, tenim un pla alternatiu: hem convidat la gent que vulgui caminar a fer-ho sota la pluja, mentre que els que prefereixin quedar-se a l’interior del Prat del Roure poden esperar allà”, va comentar instants abans del tret de sortida.
El cap de Govern, Xavier Espot, i la cònsol major d’Escaldes, Rosa Gili, van donar la sortida. “És cert que no tothom ha pogut participar-hi, però des del Govern considerem essencial donar suport i acompanyament a l’associació Marc G.G., no només avui, sinó durant tot l’any”, va comentar el cap de Govern al final del recorregut de la marxa. També va destacar que l’executiu està treballant per millorar els protocols d’atenció en casos de pèrdua, especialment en situacions d’emergència.
Sota el lema Correm per ells, la marxa era apta per a tothom i tenia uns 3,5 quilòmetres de llargada entre Andorra la Vella i Escaldes. El benefici de la venda de dorsals i samarretes servirà per continuar la tasca social que fa l’associació.