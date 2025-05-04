ESGLÉSIA
Vives recorda el papa Francesc i reivindica el seu llegat
El copríncep Episcopal ho ha fet mitjançant la seva carta dominical
Diversos bisbes catalans han recordat aquest diumenge, a través de les seves cartes dominicals, el papa Francesc, mort el passat 21 d’abril, destacant-ne la vocació de diàleg, la proximitat amb els més vulnerables i la voluntat de reformar l’Església per fer-la més oberta i compromesa amb el món actual.
El copríncep episcopal i arquebisbe d’Urgell, Joan-Enric Vives, ha subratllat que el llegat més important del pontífex es pot resumir en "la misericòrdia com a principi rector, la proximitat amb els migrants, els pobres i marginats, i la reforma de l’Església per fer-la més transparent, humil i compromesa amb la realitat del segle XXI".
Segons Vives, l’empremta de Francesc no es limita als canvis institucionals sinó que representa una nova mirada dins de l’Església: "Una Església més propera, més oberta, més fidel a l’Evangeli de Jesús", amb voluntat d’acompanyar i servir en un món ple de desigualtats.
El record del pontífex també ha estat present en les reflexions dominicals d’altres prelats catalans. L’arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas, ha destacat que Francesc va ser el primer papa procedent de l’hemisferi sud i ha remarcat el valor del "diàleg" com a clau del seu magisteri i fonament de la sinodalitat.
El bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Xabier Gómez, ha valorat els 12 anys de pontificat com un temps que "ha iniciat la crida a posar l’Església en estat permanent de missió". Gómez ha volgut remarcar que el papa "no es va limitar a parlar de les persones migrades, sinó que va parlar amb elles".
Des de Terrassa, el bisbe Salvador Cristau ha reconegut que cada vegada que mor un papa es viu "una sensació d’orfandat", mentre que el bisbe de Vic, Romà Casanova, ha agraït la tasca d’un pontífex que va ser "portaveu i defensor dels pobres, dels descartats, dels migrants", aspecte que ja avançava amb el nom escollit.
Finalment, el bisbe de Girona, Octavi Vilà, ha posat en valor la proximitat del papa Francesc amb les persones i el seu compromís amb els patiments del món. Vilà ha recordat que el seu primer gest com a papa va ser dirigir la mirada cap al drama migratori amb el viatge a Lampedusa, símbol de la seva preocupació per les realitats socials més feridores.