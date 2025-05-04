RELIGIÓ
Vives confia que el nou papa segueixi la línia de Francesc
El copríncep episcopal i arquebisbe d’Urgell, Joan-Enric Vives, espera que el futur papa elegit en el conclave que comença dimecres vinent mantingui la línia d’obertura que ha caracteritzat el pontificat de Francesc. Vives, en declaracions a Efe recollides per diversos mitjans, va defensar que el moment actual requereix “ser fidels” al llegat del papa Francesc, i es va mostrar convençut que “els cardenals també sabran recollir-lo, però buscant una persona nova que aporti una nova experiència, unes noves qualitats i també una nova força per tirar endavant l’Església”.
També s’hi va pronunciar el bisbe coadjutor, Josep-Lluís Serrano, que va manifestar que el pròxim papa serà, “el que esculli l’Esperit Sant”.