Més públic estranger al ClàssicAnd
Un 30% de les entrades venudes en aquesta edició han estat per a espectadors espanyols i francesos i un 70% per a públic del país
La tercera edició del ClàssicAnd s’estrena amb un increment significatiu del públic estranger. La internacionalització del festival de música clàssica segueix sent l’objectiu perseguit des del Govern. “No amb gran representació però sí que podem dir que tenim varietat de públic d’arreu del món”. Així ho va afirmar el ministre de turisme i comerç, Jordi Torres, durant els minuts previs al tret de sortida del concert de la reconeguda cantant lírica Anna Netrebko. Els percentatges d’entrades venudes enguany es divideixen en un 30% pel públic espanyol i francès i un 70% de residents. “Aquest any hi ha molt espectador del país però també de França i Espanya i hem pogut detectar que tenim alguns espectadors que venen del Japó i dels Estats Units”, va afegir Torres.
L’escenari del ClàssicAnd el va estrenar “la gran estrella de l’òpera actual”, tal com va descriure el director artístic del festival, Joan Anton Rechi a Netrebko. No és de sorprendre, doncs, que gran part del públic assistent, tant local com estranger, justifiqui la seva assistència pel nom “d’una de les cantants que, ara mateix es troba amb una major projecció”. Rechi va compartir que aconseguir portar Netrebko al ClàssicAnd “era un dels nostres objectius des de la primera temporada que hem aconseguit treballant molt durant aquests tres anys”. La cantant va arribar a Andorra provinent de Bratislava, on havia fet un concert la nit anterior i se’n anava cap a Berlín per iniciar els assajos del seu nou projecte.
Nebrebko estava “encantada d’haver vingut”, va confirmar Rechi, a qui el fet que cantés a la carpa del Parc Central l’havia tingut en tensió: “és una estrella i no estem en un teatre”. Però el director artístic va poder afirmar que Nebrebko estava “feliç de cantar a la carpa”. L’artista havia provat la sonoritat i havia dit “que era fantàstica”, i que Rechi estava “desitjant escoltar-la”. En la prèvia i després d’escoltar-la assajar, el director artístic va explicar que seria en “les peces operístiques on realment es veuria tot el potencial de la seva veu”, moments destacats per Rechi: “ens faran posar la pell de gallina, estic convençut que serà una nit màgica”.
Després de tres edicions, Torres va afirmar que “el festival s’està consolidant”. Al final, “ens adonem que les coses necessiten el seu temps”, va afegir el ministre, que es va mostrar “molt satisfet” amb les xifres d’assistència. Fins al moment, s’han venut un 85% de les entrades i són tres els espectacles que tenen penjat el cartell d’esgotat. El concert d’Anna Netrebko, amb un elevat nombre de públic estranger, va aconseguir el sold out, de la mateixa manera que ja ho han fet Tiffany Poon i Miguel Poveda.
Per a Torres, aquesta consolidació ve de la mà de l’adaptació a circumstàncies adverses. Un exemple n’és la carpa translúcida instal·lada al Parc Central d’Andorra la Vella per “evitar inclemències meteorològiques”, tal com va afegir el ministre. De fet, en la programació dels concerts s’ha hagut de canviar la ubicació del Modigliani Quartet que se celebrarà, finalment, al Parc Central: “l’hem hagut de traslladar, però tot i això ens hem sabut adaptar”, va destacar Torres. En aquesta línia, el ministre va explicar que es van haver d’avançar les dates del festival perquè no coincidissin amb els Jocs dels Petits Estats, motiu pel qual “el temps ens pot jugar alguna mala passada, però que en aquest cas tenim prevista, i la qual cosa ens fa estar més tranquils”.