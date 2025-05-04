RECURSOS
Medi Ambient no descarta nous controls sobre el malbaratament a bars i restaurants
El ministeri de Medi Ambient de moment no ha sancionat cap establiment per incomplir l'oferiment d'aigua o dels aliments per emportar
La llei d’economia circular obliga els establiments de restauració a oferir als clients aigua de l’aixeta de manera gratuïta i també a facilitar la possibilitat d’endur-se a casa els aliments i begudes sobrants. El 2023 es va dur a terme una campanya coincidint amb la posada en marxa de la nova normativa, i que va portar a contactar pràcticament tots els locals de restauració del país. Així mateix, i per reforçar la difusió de la informació, durant el 2024 es van fer segones visites de la campanya. Des del ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia posen en relleu que “no es descarta” que aquest any es torni a dur a terme una nova campanya o fins i tot nous controls per comprovar que la norma s’està aplicant.
Cal recordar que de les visites que els representants de Medi Ambient han fet fins ara no s'ha obert cap procés sancionador i que tampoc no s'ha rebut cap denúncia formal al ministeri informant de l’incompliment de la norma.
Des del ministeri destaquen que a banda de les campanyes informatives generals que han fet prop dels establiments, per tal d'arribar a aquells que obren de nou, durant tot el procés d'obertura de comerç del sector de la restauració, s'informa dels dos aspectes claus de la Llei d'economia circular, és a dir, que s'ha de servir aigua de l'aixeta gratuïtament, que cal indicar de manera visible aquesta possibilitat al consumidor i que ha d'informar també la possibilitat d'emportar-se a casa tant la beguda com els aliments que no s'hagin consumit, i que han de facilitar aquesta opció.
Durant l’estiu del 2023 el ministeri va constatar, arran de les visites dutes a terme, que més d'un centenar d'establiments de restauració del país no complien amb la normativa d'oferir aigua de l'aixeta de manera gratuïta als clients o bé la possibilitat d’endur-se els aliments sobrants a casa. Aquest va ser el resultat de les 118 inspeccions dutes a terme. En aquell moment el titular de la cartera de medi Ambient, Guillem Casa, va posar en relleu que les visites no havien tingut un ànim sancionador, més aviat al contrari, ja que va incidir en el fet que l'objectiu principal havia estat el de donar a conèixer la norma entre els restauradors i remarcar-los-hi la necessitat que aquests dos serveis s'han de publicitar visiblement a l'entrada del local, al menú o a la carta. I va concloure que l’acció havia tingut “els seus fruits”.