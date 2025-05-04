MEDI AMBIENT
Lleugera davallada en la recollida de medicaments usats el 2024
L’any 2024 es van recollir 4,5 tones de medicaments caducats
L’any 2024 es van recollir 4,5 tones de medicaments caducats, 2,1 de les quals recuperades gràcies a la recollida que es duu a terme als centres d’atenció primària, segons consta en l’informe sobre la gestió de residus corresponent al 2024 del ministeri de Medi Ambient. La xifra és inferior a la registrada el 2023, quan el total va ser de sis tones recollides, 2,3 de les quals a través dels centres d’atenció primària.
Cal recordar que els residus de medicaments domèstics, és a dir, caducats o restes de medecines que no s’utilitzen i que genera la ciutadania, es gestionen a través dels punts de recollida establerts a tots els centres de salut ‒en total són onze‒ i a les deixalleries comunals.
En el cas dels medicaments produïts als centres i serveis sanitaris, queden coberts per la reglamentació específica del 17 de gener del 2007 que regula la gestió dels residus sanitaris.