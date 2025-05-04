SALUT
Les infeccions de transmissió sexual baixen després del repunt del 2023
Les notificacions de laboratoris al ministeri durant el 2024 revelen 21 contagis de gonorrea i 29 de clamídia
L’augment de les infeccions de transmissió sexual (ITS) és un fenomen global que ha dut organismes com l’agència de la Unió Europea per a la prevenció i el control de les malalties a donar la veu d’alarma. A Andorra l’any 2023 va ser un període de repunt considerable dels contagis, mentre que el 2024 ha suposat una lleugera davallada, segons consta a l’informe del sistema d’informació microbiològica adscrit a l’àrea de prevenció, promoció i vigilància de la salut del ministeri. Les dades recopilades corresponen a les notificacions de set dels vuit laboratoris del país. L’informe, que recull les dades dels períodes 2020, 2021, 2022, 2023 i 2024, revela que el 2023 va ser l’any amb major incidència mentre que el passat 2024 s’hauria tornat a dades similars als exercicis precedents. En qualsevol cas, hi ha una notable variació. Les ITS de major incidència són la gonorrea i la clamídia. De la primera l’any passat es van notificar 21 casos, 7 menys que el 2023 (28). De clamídia, les notificacions van ser 29, 16 menys. De la primera patologia, la xifra de casos notificats és la segona més alta del període iniciat el 2020. En canvi, de la segona, és la més baixa. Se n’han detectat 29 casos exactament els mateixos que el 2020. I es van incrementar fins al 41 el 2021, els 35 al 2022 i el rècord de 45 al 2023.
L’any 2023 va ser també el de l’aparició de casos de sífilis, inexistents almenys des del 2020, segons les dades recollides a l’informe. En tres casos es van aïllar microorganismes Treponema pallidum, que provoquen la infecció. L’any passat no se’n va detectar cap, ni tampoc de virus de la immunodeficiència humana (VIH) –el 2023 es van donar dos casos–. Sí que hi va haver un increment d’afectació del virus del papil·loma humà, amb 6 declaracions. L’any anterior havien estat dues. Finalment, de tricomoniasi se’n van notificar dos casos, pels tres de l’any anterior.
El ministeri de Salut ha iniciat una nova estratègia que consisteix a implementar testos de detecció ràpida als centres d’atenció primària, una fórmula gratuïta que ja existia per al VIH i que ara incorpora la sífilis i les hepatitis B i C. El resultat necessita una confirmació però la voluntat és la de crear un circuit que permeti alhora un acompanyament al pacient i un diagnòstic fàcil i àgil que serveixi per aturar l’augment de casos. Fa part del pla de salut sexual i reproductiva que es treballa des del ministeri. Les dades de l’informe del sistema d’informació microbiològica constaten, a més, que l’afectació de les ITS es dona en un ampli espectre d’edat, malgrat que majoritàriament l’any passat es va focalitzar en la gent jove. Els casos detectats de gonorrea s’han donat majoritàriament en homes d’entre 20 i 29 anys. Pel que fa a la clamídia, ha afectat majoritàriament dones d’entre 20 i 29 anys. Però els diagnòstics abasten des de la franja situada entre els 15 i els 19 anys fins a la que va dels 40 als 49.
Més microorganismes
Les notificacions dels laboratoris al ministeri engloben també les infeccions originades per intoxicacions alimentàries com la salmonel·la. S’aplica una vigilància que ha de permetre identificar l’aparició de brots. En el cas de la salmonel·la, l’informe específica que en els cinc anys que analitza no s’ha activat mai el nivell d’alerta, que suposa que s’han fet més de cinc notificacions per al conjunt de laboratoris i durant una mateixa setmana. Les afeccions gastrointestinals originades pel bacteri Campylobacter jejuni són les més freqüents i s’ha donat el nivell d’alerta en el període comprés entre els anys 2020 i 2024 en vuit ocasions. En aquest cas, s’activa a partir de més de quatre notificacions en una mateixa setmana. Durant l’any passat aquesta situació es va donar tres cops però es van descartar brots. La infecció intestinal pel paràsit Giardia lamblia tampoc no ha suposat cap activació d’alerta en el període i, en aquest cas, es donaria amb la constatació de més de dues notificacions en una mateixa setmana.
LES DADES
- Davallada de notificacions durant el 2024. El 2023 va suposar que es disparessin ITS com la clamídia, amb 45 notificacions. L’any passat aquesta afecció va baixar fins als 29 casos diagnosticats.
- Més casos en la franja entre 20 i 29 anys. Les dades corresponents a l’any passat constaten que el major nombre de casos de gonorrea o clamídia es va donar entre persones de 20 a 29 anys.
- Testos ràpids per afavorir la salut sexual. El ministeri de Salut ha ampliat els testos ràpids d’ITS a infeccions com la sífilis per afavorir la salut sexual i després de constatar-ne la major incidència.