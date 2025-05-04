REPORTATGE
L’intent erroni d’expulsió
Un ciutadà acudeix al raonador en rebre la notificació que el seu fill de 4 mesos havia de deixar el país.
Una notificació de la policia va provocar un ensurt majúscul a una família i la intervenció del raonador del ciutadà per esbrinar què havia provocat que un nadó de 4 mesos, nascut a Andorra, rebés una ordre d’expulsió del país. És un dels expedients que recull la memòria de l’any passat de la institució que encapçala Xavier Cañada i el motiu va ser un “error humà”.
La normativa impedeix les expulsions administratives de menors
El pare de la criatura va acudir al raonador amb l’escrit, que donava vuit dies al menor per abandonar el país en trobar-se en situació irregular. El raonador va posar-se en contacte amb el ministeri d’Interior perquè se li trametés tota la informació sobre el cas, constatant que “aquesta notificació va provocar al seu progenitor una situació de neguit i preocupació totalment innecessària i que no s’hauria d’haver produït”. El ministeri va respondre que “la notificació, per un error humà, no va tenir en compte que es tractava d’un menor d’edat”, col·lectiu protegit per la normativa nacional i internacional.
La rèplica del raonador va ser una recomanació: “que el Ministeri de Justícia i Interior adopti les mesures escaients quan els interessats siguin menors d’edat a l’hora de fer complir la normativa vigent en matèria d’immigració”. I el recordatori que l’article 124 de la Llei d’immigració explicita que no pot ser objecte d’una mesura administrativa d’expulsió “l’estranger menor d’edat”.
Precisament l’informe anual de la institució expressa la preocupació per la situació dels menors en situació irregular.