ASSOCIACIÓ D'AJUDA MÚTUA
L’11a marxa popular Marc GG aplega més de 200 persones
Inicialment, hi havia 435 inscrits, però el mal temps no ha impedit que més de 200 acudeixin
La Marxa Popular de l’Associació Marc GG d’ajuda mútua per una pèrdua ha reunit aquest matí més de 200 participants que, malgrat la pluja, han recorregut els carrers d’Escaldes-Engordany i Andorra la Vella en record dels seus éssers estimats. La sortida ha tingut lloc a les 10.30 h des del Prat del Roure, amb un recorregut de 3,5 quilòmetres apte per a tothom.
L’acte ha estat encapçalat pel cap de Govern, Xavier Espot, i la cònsol d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili. També hi han assistit diversos representants institucionals, com els consellers generals Pere Baró, Cerni Escalé i Susanna Vela, així com les ministres Mònica Bonell i Trini Marín, entre altres autoritats comunals.
Tot i que s’havien venut 435 dorsals, les condicions meteorològiques no han impedit que més de 200 persones se sumessin a la caminada, organitzada sota el lema “Correm per ells”, com a jornada de record i trobada per a aquells que han perdut un ésser estimat.
Els beneficis recaptats a través de la venda de dorsals i samarretes es destinaran a finançar les activitats socials de l’Associació Marc GG, que treballa per acompanyar persones en procés de dol mitjançant grups de suport, tallers i conferències.
En finalitzar la marxa s’ha celebrat una rifa amb premis donats per diversos patrocinadors, com forfets de Grandvalira i Naturland, estades a l’Hotel Nòrdic, entrades per als espais de benestar d’Sport Hotels, Caldea i Inúu, menús degustació i diversos lots i vals de descompte en establiments col·laboradors.
La presidenta de l’Associació, Rosa Galobardes, ha destacat que aquesta és “una jornada molt especial per a tothom que hi participa, ja que permet recordar el fill o la filla, la parella o els pares que ja no hi són, però que sempre es porten al cor, i fer-ho compartint-ho amb altres famílies que han viscut situacions similars, d’una manera festiva i amable”. També ha volgut agrair especialment l’esforç dels participants que no s’han volgut perdre la marxa tot i la pluja.