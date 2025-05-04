SUCCESSOS
Es reprén el ClàssicAnd després de la interrupció per la pluja
El Modigliani Quartet només havia pogut interpretar una peça abans de frenar l'actuació, que ha estat parada 15 minuts
La intensa pluja que ha caigut durant tot el dia a Andorra ha obligat a aturar momentàniament el concert previst aquest diumenge dins del cicle ClàssicAnd. El Modigliani Quartet només ha pogut interpretar una peça abans que les condicions meteorològiques obliguessin a interrompre l’actuació. La interrupció ha durat uns 15 minuts, i després s'ha reprès amb normalitat.
Tot i que l’organització ja havia traslladat el concert dels jardins de Ràdio Andorra, a Encamp, a la carpa del Parc Central per precaució, el canvi d’ubicació no ha evitat que la pluja acabés interferint en l’esdeveniment. Segons assistents del concert, el soroll de la pluja sobre la carpa dificultava l’audició i impedia escoltar correctament els instruments dels músics.