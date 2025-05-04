SISME
Detectat un terratrèmol de 2,4 a la escala de Richter a la Vall de Boí
Durant la nit de divendres a dissabte es va produir un terratrèmol de magnitud 2,4 a l’escala de Richter a les 22.06 hores. L’epicentre va estar situat a l’Alta Ribagorça, a prop del pic de Besiberri, a la Vall de Boí. El sisme, que va tenir una profunditat de 0 km, no va causar cap mena de danys materials ni tampoc personals.
No obstant això, el sisme es va poder arribar a percebre en els llocs més propers a la zona de l’epicentre. Arran d’aquest fenomen, l’AR+I va llançar ahir una enquesta per detectar si el moviment sísmic s’havia pogut percebre també a Andorra.