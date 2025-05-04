LLENGUA
El català creix a les plataformes els darrers tres anys pel doblatge
El català creix a les plataformes de streaming i un 9,7% del total de títols ja tenen àudio, subtítols, o totes dues opcions alhora, en llengua catalana. Les xifres de la plataforma desdelsofà.cat mostren un augment des del 2022, quan el percentatge se situava al voltant del 4%. Aquests tres anys, les sèries i pel·lícules en català s’han duplicat, gràcies al doblatge. De fet, dels 68.349 títols als catàlegs de les deu principals plataformes com Netflix o Prime, 6.659 estan en català.
A Netflix, un 3,4% dels 8.470 títols disponibles tenen àudio, subtítols o les dues en català, un percentatge lleugerament superior a AppleTV (2,2%) i Disney+ (3,1%). La xifra ascendeix al 6,7% a Prime Video i a Max, i al 7,8% a Rakuten TV. El volum de català és més alt a Movistar+ (13,1%), Acontra+ (20,5%), Filmin (24,5%) i AnimeBox (33,9%).