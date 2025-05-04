MEMÒRIA DEL 2024
Canvis per consolidar la transparència
El Goven considera que ha de ser una pràctica de servei públic transversal i quotidiana
La Unitat de Transparència i Accés a la Informació Pública (UTAIP) del Govern alerta en la seva memòria anual sobre la necessitat d’un canvi cultural profund dins l’administració pública per consolidar la transparència com a pràctica transversal i quotidiana. En les seves conclusions, exposa que cal una millor comprensió del que suposa la informació pública per part dels treballadors públics i una major capacitat per transferir-la adequadament al portal de transparència.
Entre les principals propostes de millora, destaca la necessitat d’establir un cronograma anual per a la publicació d’informació, així com de millorar els circuits i plantilles utilitzats per facilitar la feina als serveis i evitar duplicació d’esforços. La unitat advoca també per mecanismes que permetin generar informació pública de manera més automatitzada, reduint la intervenció manual i els fluxos de treball poc eficients.
Cal una millor comprensió per part dels treballadors públics
En aquest sentit, es planteja una transformació digital més àmplia que permeti una gestió documental més eficient i interoperable. També es proposa fomentar la corresponsabilitat entre els gestors de transparència i els alts càrrecs ministerials, per assegurar que la transparència sigui una prioritat compartida i dotada de recursos suficients.
Es vol establir un cronograma anual per a la publicació d’informació
La UTAIP apunta igualment la importància d’implementar eines de participació ciutadana —com enquestes i fòrums— i reforçar la presència en xarxes socials i canals de subscripció, per apropar la informació pública al ciutadà i fomentar el seu ús. Finalment, reclama un acompanyament més actiu als treballadors públics, amb guies clares, formació i suport personalitzat per facilitar l’elaboració i publicació d’informació.
Pel que fa a l’activitat durant el 2024, la unitat ha continuat participant activament en el projecte de transformació digital del Govern, col·laborant amb el Departament de Transformació Digital. Ha impulsat la consolidació del portal www.transparencia.ad, amb una estructura basada en quatre grans blocs d’informació: institucional, econòmica, gestió pública i informació per a la ciutadania.
A nivell d’avaluació, s’ha constatat que el compliment de les obligacions de publicitat activa és parcial: 46% dels indicadors es compleixen totalment, 46% parcialment i 8% no es compleixen. Aquesta dada suposa un retrocés respecte a l’any 2022, quan es van assolir més indicadors en verd (19, davant dels 12 del 2024). Els principals motius de compliment parcial són la publicació incompleta, l’ús d’enllaços indirectes i el retard en l’actualització de dades.
La memòria també constata mancances en accessibilitat i reutilització de la informació, així com la necessitat d’incorporar mètriques d’ús del web i eines de retroalimentació ciutadana. Malgrat no haver gestionat un pressupost propi el 2024, les accions de la UTAIP han estat finançades per altres departaments.
Amb més de 300 documents publicats, 21 tipus de continguts i 412 persones formades –318 de les quals han completat la formació–, la UTAIP manté una activitat intensa. No obstant això, alerta que cal reforçar l’impuls polític i tècnic si es vol consolidar una cultura de transparència real, orientada al servei del ciutadà.