SUCCESSOS
Dos ferits greus en l'accident d'un vehicle andorrà per un porc senglar a Coll de Nargó
El cotxe hauria topat frontalment contra un altre turisme en intentar esquivar l'animal
Dues persones d'Andorra van resultar ferides a conseqüència del xoc frontal que es va produir ahir a la nit a Coll de Nargó entre un vehicle del país i un de matrícula espanyola. El conductor del turisme, que va resultar ferit greu, va ser traslladat a l'hospital de la Seu d'Urgell, on ha passat la nit en observació, i aquest matí ha estat traslladat a l'hospital de Nostra Senyora Meritxell, on es troba ingressat en estat lleu, informa l'hospital. La passatgera davantera del mateix cotxe, una menor d'edat, també va resultar ferida greu i va ser evacuada fins a l'hospital Vall d'Hebron, segons ha informat el servei català de trànsit.
L'accident es va produir a les 21.57 hores al punt quilomètric 157 de la C-14, gairebé a l'entrada de la localitat, i les causes haurien estat l'aparició d'un porc senglar a la calçada, segons indiquen les primeres investigacions dels mossos d'esquadra. El conductor del turisme andorrà que anava en direcció a la Seu hauria desviat el volant per esquivar l'animal i això va provocar un impacte frontal contra un vehicle de matrícula espanyola que circulava en direcció contrària, cap a Lleida, i en el qual viatjaven sis persones, segons han explicat des del servei català de trànsit. Els sis ocupants van ser atesos de ferides lleus i menys greus i van ser traslladats a l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida.
El sinistre va obligar a tallar la circulació en els dos sentits durant unes dues hores i va provocar retencions importants de vehicles que van arribar als tres quilòmetres de cues, segons el servei català de trànsit. La circulació a la C-14 va quedar restablerta cap a les 23 hores.
Sanitaris d'emergències mèdiques, diverses patrulles de mossos d'esquadra i dotacions dels bombers es van traslladar al llocs dels fets per atendre els ferits en l'accident.