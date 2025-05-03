VALORACIÓ DEL COPRÍNCEP
Vives espera que el següent papa continuï amb el llegat de Francesc
El bisbe coadjutor d’Urgell, Josep-Lluís Serrano, confia que el conclave sigui ràpid
El copríncep episcopal d’Andorra i arquebisbe d’Urgell, Joan-Enric Vives, confia que el nou papa que serà elegit en el conclave que comença aquest dimecres, 7 de maig, al Vaticà, mantingui la línia d’obertura que ha caracteritzat el pontificat de Francesc. Vives ha defensat que el moment actual requereix “ser fidels” al llegat del papa Francesc, i s’ha mostrat convençut que “els cardenals també sabran recollir-lo, però buscant una persona nova que aporti una nova experiència, unes noves qualitats i també una nova força per tirar endavant l’Església”.
També s’hi ha pronunciat el bisbe coadjutor d’Urgell, Josep-Lluís Serrano, que considera que el conclave podria ser ràpid i que el pròxim papa serà, senzillament, “el que esculli l’Esperit Sant”.