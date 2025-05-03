POLÍTICA
Somveïns defensa els límits als permisos d’Immigració per evitar pisos pastera
La formació Somveïns, que fa part de l’equip comunal de la capital amb el conseller Xavier Surana, va defensar ahir en un comunicat que “no s’hauria de poder disposar d’una autorització de residència i treball si no es té lloc on viure dignament”, tot lamentant la proliferació de pisos pastera. L’habitatge és una de les qüestions que aborda l’escrit, per criticar les polítiques del Govern, però també per llançar un dard a Andorra Endavant: “Apostar per minicases no és la solució al greu problema de l’habitatge, s’ha de continuar apostant per la reforma i construcció de nou habitatge potenciant encara més la participació publicoprivada i no solament per disposar de pisos de lloguer, s’ha d’apostar per facilitar la compra als nostres joves, a les famílies monoparentals i a la classe mitjana en general.”
El comunicat signat per l’executiva lamenta que no s’escolti “un posicionament imparcial” sobre l’acord d’associació, que s’estigui abandonant la tradicional neutralitat d’Andorra en política exterior o, en ordre intern, que no s’estiguin atenenent les necessitats de la policia i dels cossos especials en general, reclamant la millora de les condicions laborals dels col·lectius professionals per afavorir un servei de qualitat.