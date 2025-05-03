TRIBUTS
La recaptació de l’IGI va ser de 175 milions el 2024
L’IGI recaptat l’any passat va ser de 175,45 milions d’euros, 11,5 milions per sobre de la recaptació del 2023. Les dades difoses per Estadística revelen que la base repercutida de l’impost va ser de 7.962,25 milions d’euros, el 5,5% més respecte del 2023. Estadística fa un repàs a l’evolució de la recaptació impositiva durant l’exerici. L’impost de transmissions patrimonials (ITP) va ser d’11,48 milions d’euros, el 14,9% per sota de l’any anterior. En canvi, la liquidació del tribut que afecta les plusvàlues ha estat de 25,14 milions d’euros, el 88,% més. D’impostos com el de la renda de les persones físiques (IRPF) o el de societats, l’informe es refereix a l’exercici 2023 –aquest 2025 es fan les declaracions del 2024. Sobre el primer, s’apunta que la quota de liquidació s’ha incrementat en un 0,3%, passant de 56,38 milions d’euros a 56,54. I de l’impost sobre societats, que es van presentar 9.464 declaracions, un 0,5% més que les presentades per a l’any 2022. La liquidació va ser de 93,20 milions d’euros, amb una variació interanual del 15,3%. Finalment, s’apunta que l’any passat es van ingressar 13,5 milions de l’impost.
L’impost a la inversió forana immobiliària suposa 13,5 milions
A més, sobre l’impost que grava la inversió estrangera immobiliària, s’apunta que el quart trimestre de l’exercici passat van entrar 4,53 milions d’euros a les arques públiques fruit del tribut de més recent creació. El total de l’any 2024 ha estat de 13,58 milions d’euros.