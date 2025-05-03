ECONOMIA
La pujada de la inflació encareix una dècima els preus a l’abril
La inflació va pujar mínimament el mes d’abril passat al Principat fins a arribar al 2,2%. Així es pot comprovar en el càlcul de l’indicador avançat que publicava ahir Estadística. La variació interanual de l’índex de preus de consum (IPC) es troba una dècima per sobre del 2,1% registrat al març.
L’increment dels preus del mes passat estaria motivat per l’augment dels costos de l’habitatge, l’aigua, el gas, l’electricitat i altres combustibles. A més, béns i serveis diversos també haurien afectat en la pujada de la inflació.
L’IPC registrat es troba en el 2,2% a l'abril, per sobre del 2,1% del mes anterior
L’increment s’hauria vist moderat per la baixada de preus del grup de transport, segons detalla Estadística. La comparativa amb els anys anteriors mostra que la inflació de l’abril del 2024 era molt superior, ja que estava en un 3,9%, i el 2023 encara marcava registres màxims, amb un 5,5%.
L’informe va indicar que l’IPC d’Andorra és el mateix que l’avançat a Espanya, que hauria baixat una dècima a l’abril, i a França la inflació se situa en el 0,8%, que suposa que no va canviar durant l’abril.
El canvi dràstic en la variació de l’IPC es pot veure plasmat al gràfic d’Estadística en l’interval que separa el setembre del 2023, amb el punt més elevat, i el mateix mes de l’any passat. Des de llavors, els preus s’incrementen lleugerament fins al març d’enguany, que es torna a igualar a les xifres de final de l’any passat.