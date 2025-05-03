DIA INTERNACIONAL CONTRA L’ASSETJAMENT ESCOLAR
Preocupació per la falta de detecció del bullying a les escoles i instituts
La presidenta de l’associació ADJRA, Sandra Cano, considera les mancances en protocols i el ciberbullying els principals problemes
En el marc del Dia internacional contra l’assetjament escolar, Sandra Cano, presidenta de l’Associació per a la Defensa del Jovent en Risc (ADJRA), va posar de manifest que cal detectar millor els casos i frenar el ciberbullying. Tot i els avenços en protocols i prevenció, Cano va advertir que persisteixen problemes greus que impedeixen una detecció i una actuació eficaç. “La nostra associació no creu que el protocol falli. El que falla és que sovint no s’activa”, va afirmar Cano al Diari. La presidenta destaca que encara hi ha escoles en què es minimitza el patiment denunciat pels infants. “Si un nen percep que és assetjat, no l’hem de qüestionar. S’han d’activar automàticament totes les mesures per protegir-lo”, va remarcar. Durant el primer trimestre del curs 2024-2025, el ministeri d’Educació no ha rebut cap trucada al telèfon d’assetjament escolar ni cap notificació formal.
L’absència de denúncies contrasta amb l’increment registrat en cursos anteriors. Concretament, el curs 2023-2024 es van notificar 37 casos d’assetjament escolar, un augment del 80% respecte als 21 casos reportats tant el curs 2022-2023 com el 2021-2022. A més, es van registrar nou trucades, de les quals tres es van convertir en notificacions oficials. L’increment s’atribueix a la implementació de noves eines, com ara el telèfon d’atenció directa i l’aplicació mòbil B-Resol, destinades a facilitar la comunicació i la detecció precoç dels casos d’assetjament.
“Si un nen és assetjat, no l’hem de qüestionar. S’han d’activar totes les mesures per protegir-lo”
Un dels punts crítics que subratlla Cano és la falta de resposta immediata per part d’alguns centres educatius. “A vegades som les associacions qui hem de contactar amb els centres o amb el sistema educatiu per iniciar una actuació. No hauria de ser així”, va lamentar.
“Tothom que treballi amb criatures i adolescents ha de saber quin és el protocol i què diu la llei”
Cano veu amb preocupació que es reportin pocs casos d’assetjament. “Per a nosaltres seria bo que hi hagués escoles en què es detectessin molts casos, perquè voldria dir que s’està vigilant i actuant. Que no es declarin casos no vol dir que no n’hi hagi, sinó que no es detecten”, va denunciar la presidenta de l’ADJRA.
Un altre focus d’alarma és l’assetjament a través de dispositius mòbils i xarxes socials. “Abans els joves tenien horaris de descans. Ara, amb els mòbils, no hi ha pauses: és un acusament constant, 24 hores al dia”, va alertar Cano, tot afegint que és una persecució sense descans. Aquest fenomen elimina qualsevol espai segur fora de l’escola i agreuja l’impacte psicològic en els infants, que connecta directament amb una problemàtica “que fa temps que denunciem: l’addicció a les pantalles”, va afegir.
199 alumnes han participat en el concurs d’eslògans per a la prevenció
Responsabilitat
Cano insisteix que la lluita contra el bullying no pot recaure només en els professors. “Hi ha nens que pateixen assetjament a l’autobús, a les activitats extraescolars, als menjadors o als patis. Tota la gent que treballa amb criatures ha de saber quin és el protocol i què diu la llei”, va defensar. A més, la presidenta de l’ADJRA fa una crida a tota la ciutadania en cas que aquests abusos es produeixin al carrer. “Quan veiem un infant patint assetjament, no podem mirar cap a un altre costat”, va assenyalar Cano.
Per Cano, una de les grans mancances actuals és la poca atenció a l’educació emocional. “Es treballen poc les emocions o no prou. Hi ha nens que tenen una percepció de la realitat molt sensible i necessiten eines per empoderar-se i canalitzar la frustració”, va confirmar Cano. L’Associació per a la Defensa del Jovent en Risc ja treballa en programes educatius per portar aquesta formació a les escoles i ofereix acompanyament a famílies afectades tant per assetjament com per addiccions digitals.
Dins el marc del Dia internacional contra l’assetjament escolar, l’ADJRA celebrarà l’acte d’entrega de premis del Concurs d’eslògans per a la campanya de prevenció de l’assetjament escolar 2025 dilluns 5 de maig. La cerimònia tindrà lloc a dos quarts de set de la tarda a la sala Consòrcia del Centre de Congressos d’Andorra la Vella. Hi assistiran diverses autoritats, representants comunals i els joves guanyadors i finalistes del concurs. Gairebé s’han recollit 400 frases de 199 alumnes. S’hi reconeixeran propostes destacades que promouen valors com el respecte, la inclusió i la convivència, amb la participació de més d’una desena de centres educatius del país.