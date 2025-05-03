SUCCESSOS
La policia deté un presumpte extorsionador de tres empresaris
L’home actuava en col·laboració amb l’expilot de motociclisme Miguel Tey
Un veí de Sant Julià va ser arrestat dimecres al vespre per la policia acusat d’extorsionar tres empresaris andorrans. Segons va informar ahir el cos de seguretat, el detingut reclamava un suposat deute en nom d’un empresari amb qui havia tingut una associació comercial dedicada a l’exportació i la importació de vehicles cap al continent asiàtic.
L’operació policial es va dur a terme després que el lauredià acumulés una ordre de recerca judicial emesa arran de tres denúncies presentades el setembre passat. La investigació apunta que l’home formava part d’una trama criminal amb connexions internacionals.
Al detingut van aplicar una ordre de recerca judicial per tres denúncies
El detingut, de 40 anys, hauria actuat en col·laboració amb un altre individu, de 50 anys, arrestat a Espanya el febrer passat per la presumpta implicació en el mateix entramat criminal i en una temptativa de segrest. Es tracta de Miguel Tey, expilot de motos espanyol, que actualment es troba empresonat. Segons va transcendir, Tey hauria intentat segrestar la dona d’un dels empresaris andorrans afectats a la localitat catalana d’Arenys de Mar. No obstant això, els autors haurien confós la víctima i van intentar retenir una amiga seva.
La investigació dels mossos d’esquadra va revelar que Tey hauria estat contractat per un inversor belga que reclamava el pagament de 60.000 euros suposadament impagats pels tres empresaris andorrans. L’expilot hauria emprat mètodes de coacció i la temptativa de segrest per intentar forçar el cobrament del deute.
El veí lauredià arrestat aquesta setmana estaria estretament vinculat amb aquests fets i afronta ara càrrecs per un delicte contra el patrimoni per extorsió. Fonts policials indiquen que la investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.
Capturat per excés
La matinada de divendres, la policia va detenir a un conductor de 51 anys per excés d’alcohol, en donar una taxa d’alcoholèmia d’1,23 en un control.