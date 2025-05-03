LA POLICIA VA DONAR L'ALERTA EL 2013
Una pista andorrana activa una macrocausa
La Fiscalia espanyola sol·licita penes de fins a cinc anys de presó i 100.000 euros de multa
Dinou persones s’enfronten a penes de 142 anys de presó a Espanya pel delicte continuat de contraban de tabac i pertinença a un grup criminal que operava en l’àmbit internacional des de Còrdova. L’operació va permetre desmantellar la xarxa l’abril del 2019 després d’una intervenció que s’havia iniciat el 2013, quan la guàrdia civil va tenir coneixement de la investigació que feia la policia d’Andorra per operacions de compravenda de tabac de procedència il·legal, segons publica el diari ABC de Còrdova recollint la petició de l’audiència provincial de la ciutat andalusa per al judici que se celebrarà la setmana vinent.
Les intervencions telefòniques ordenades per les autoritats veïnes van identificar un grup de persones a Còrdova que es dedicaven a la compravenda i transport de tabac falsificat que es rebia des d’Andorra, Gibraltar i les illes Canàries, segons recull el rotatiu. L’acusació considera que els acusats haurien realitzat les activitats il·legals durant anys per posar en el mercat tabac sense complir la normativa, informa el rotatiu espanyol.
El cas s’ha tancat amb 19 acusats i 16.000 paquets decomissats
Els escorcolls practicats per la guàrdia civil en diferents naus es van saldar amb el decomís de 16.354 paquets de tabac valorats en 56.629,65 euros, segons indica la informació. El treball dels investigadors va estimar que a les naus en les quals s’elaborava amb picadura tabac il·legal es podria haver arribat a una producció de 200 milions d’euros en els quatre mesos que van mantenir l’activitat.
Deute tributari
Les autoritats espanyoles xifren en prop de 47.000 euros el deute tributari que hauria generat el grup criminal per no haver abonat l’IVA, els aranzels duaners i l’impost especial que grava el tabac. L’operació demostra el paper clau de la cooperació policial internacional, aquest cop amb Andorra com a punt d’origen de la informació.