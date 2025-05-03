ESDEVENIMENTS
Modigliani Quartet es trasllada al Parc Central
El concert del Modigliani Quartet, previst per demà als Jardins de Ràdio Andorra, es trasllada al recinte cobert del Parc Central a causa de la previsió de mal temps. L’emplaçament està preparat per dur a terme el concert, que manté l’horari de les cinc de la tarda. Les entrades adquirides continuaran sent vàlides sense canvis. Les persones que les comprin a partir d’ara ja seran informades del canvi d’ubicació, tant si ho fan al web com si les adquireixen als punts de venda habilitats. El recital forma part de la tercera edició del festival ClàssicAnd, que ja ha exhaurit les localitats per als concerts d’Anna Netrebko, Tiffany Poon i Miguel Poveda previstos per a les pròximes setmanes.
L’actuació del quartet francès serà el segon concert de la tercera edició ClàssicAnd, que s’allargarà fins al 18 de maig amb propostes per a tots els gustos dins del món líric i escènic.