EDUCACIÓ
Més de sis-cents clics a l'aplicació B-Resol entre els cursos 20/21 i 23/24
L'any passat va ser el curs en què se'n van registrar menys (108), mentre que l'any 2021-2022 va ser el termini en què hi va haver més activitat (201
L'aplicació B-Resol ha sumat fins a 612 clics entre els cursos escolars 2020-2021 i 2023-2024. De fet, l'any passat va ser el curs en què se'n van registrar menys (108), mentre que l'any 2021-2022 va ser el termini en què hi va haver més activitat (201). L'eina té per objectiu identificar i resoldre situacions d'assetjament escolar, ciberassetjament o bé altres problemàtiques com poden ser problemes de tipus psicològics lligats a l'angoixa, l'ansietat o bé problemes motivats per noves dinàmiques de convivència.
El ministeri encarregat de l'Educació va adquirir les llicències de l'aplicació B-Resol a partir de l'any 2017 amb l'objectiu de proposar als alumnes i als centres educatius una nova eina en la lluita contra l'assetjament escolar. L'aplicació representa un canal de comunicació que afegeix una dimensió més de protecció pels joves i adolescents i també per a les famílies que ho valoren des d'una perspectiva preventiva.
Segons les dades de l'any passat -ja que les més actuals es faciliten una vegada finalitzi el present curs-, l'escola de segona ensenyança d'Ordino és el centre on es van produir més clics a la plataforma (29), seguida de l'escola de segona ensenyança d'Encamp (22), del col·legi Mare Janer (22) i de l'escola de segona ensenyança de Santa Coloma (21).
A més distància es troben el Centre de Formació Professional d'Aixovall (9), el col·legi Sagrada Família (2), el Centre de Formació Professional de la Massana (2) i el col·legi Sant Ermengol (1). Pel que fa a l'històric registrat des del curs 2020-2021, l'escola andorrana de segona ensenyança d'Ordino encapçala els clics registrats a l'app (183).
D'altra banda, cal recordar que el ministeri d'Educació va crear dos canals més per a lluitar contra l'assetjament. D'una banda, el telèfon 743 313, que durant el primer trimestre d'aquest curs 2024-2025 no ha registrat cap trucada que s'hagi convertit en notificació. El curs 23/24, aquest número va enregistrar 9 trucades, de les quals 3 es van convertir en notificacions. L'altra eina posada en funcionament va ser el correu inspeccioeducativa@govern.ad, que si bé fins ara no ha rebut cap avís, el curs passat va rebre una notificació.