FISCALITAT
La Hisenda espanyola ha de canviar el tractament d’un fons del Principat
El Tribunal Suprem obliga a deixar de discriminar les inversions dels no residents
Un fons andorrà va aconseguir que el Tribunal Suprem espanyol canviés el criteri de la Hisenda espanyola respecte al tractament fiscal dels fons no residents, segons el mitjà Confilegal. El tribunal va reconèixer que la normativa espanyola vulnera la lliure circulació de capitals quan aplica un impost més alt als fons estrangers.
El cas l’ha impulsat Mora Europe Equity Fund FI, que va invertir el 2014 en accions d’empreses espanyoles. La Hisenda els va aplicar un gravamen del 21% en aplicació de l’impost sobre la renda de no residents, a diferència dels fons locals, que tributen només a l’1%.
El fons va sol·licitar el retorn de les retencions a la Hisenda. L’Agència Tributària s’hi va negar, així que va recórrer al Suprem, que va donar la raó al fons. La sala contenciosa administrativa va concloure que no es pot penalitzar fiscalment un fons per no ser resident si compleix els requisits bàsics d’una institució d’inversió col·lectiva. El tribunal va criticar que no fes servir els mecanismes internacionals disponibles, com ara el conveni fiscal amb Andorra, per contrastar la documentació aportada pel fons. La sentència pot obrir la porta a reclamacions de fons estrangers fiscalment discriminats.