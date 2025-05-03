TERRATRÈMOL
Detectat un terratrèmol de 2,4 a la Vall de Boí
L'AR+I demana ajuda per conèixer l'efecte del sisme a Andorra
Aquesta nit s’ha produït un terratrèmol de magnitud 2,4 a l’escala de Richter a les 22:06. L’epicentre ha estat situat a l’Alta Ribagorça, a prop del pic de Besiberri, a la Vall de Boí. El sisme, amb una profunditat de 0 km, no ha causat danys materials ni personals, però s’ha pogut percebre a la zona.
Arran d’aquest fenomen, l’AR+I ha llançat una enquesta per detectar si el moviment sísmic s’ha pogut percebre també a Andorra.