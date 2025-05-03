CULTURA
Convocatòria oberta per als Premis Carlemany de lectura
L’àrea de Lectura Pública i Biblioteques va presentar ahir públicament una nova convocatòria de les bases del Premi Carlemany per al 2025. Amb aquest concurs es preveu fomentar la lectura entre els residents del Principat.
Les bases de la convocatòria permeten presentar obres d’una extensió mínima de 120 fulls DIN A-4.
Pel que fa a la dotació del premi, és de 8.500 euros, que són aportats per part del Govern i Grup 62. D’altra banda, l’obra guanyadora serà publicada per part de Columna Edicions. El premi s’adjudicarà el gener del 2026 i es publicarà el mes de maig del 2026.
Els interessats poden presentar les propostes en format digital abans del 27 de juny per correu electrònic a la següent adreça: premicarlemany@grup62.com.
El Premi Carlemany al país ja es troba en la seva 31a edició i ha estat des del 1994 un referent per a la novel·la andorrana.