CULTURA
El ClàssicAnd ha arrencat la seva tercera edició amb una obertura de luxe
El concert ha omplert totes les butaques
El ClàssicAnd ha arrencat la seva tercera edició amb una obertura de luxe. El concert inaugural, protagonitzat per la lírica de la reconeguda soprano Anna Netrebko, ha omplert completament el nou escenari del parc Central de la capital; una estructura semitransparent amb forma de cúpula, molt aplaudida pels espectadors, que ha afavorit una connexió molt especial entre el públic, l’espai natural i la música clàssica. Les expectatives d’aquest dissabte al vespre, de fet, ja eren altes. I és que les 480 entrades disponibles s’havien exhaurit dies després d’anunciar-se la seva actuació, i aquest primer concert ja era un dels moments més esperats de l’edició d’enguany.
Acompanyada del pianista rus Pavel Nebolsin i la mezzosoprano italiana Serena Malfi, Netrebko ha ofert un recital intens on ha desplegat tota la seva potència vocal. L’auditori, format tant per amants de l’òpera com per curiosos i espectadors vinguts d’arreu, ha ovacionat llargament l’artista. Durant la seva actuació, en diversos moments s’ha fet un silenci absolut, un senyal clar que tots els presents estaven completament atents a cada nota i cada paraula de la soprano.
La programació del festival continuarà aquest diumenge 4 de maig amb el torn de Modigliani Quartet, que actuaran també al recinte del parc Central a les 17 h, mentre que, el mateix dia, Maria Soler i Rafael Serrallet portaran un recital de veu i guitarra a l’església de Sant Martí de la Cortinada. El 9 de maig, el parc Central acollirà per primera vegada una òpera completa amb cor i orquestra: Lucia di Lammermoor, de Donizetti, interpretada per la companyia de Saragossa amb l’orquestra del festival de Dresden dirigida per Josep Caballé Domènech. L’endemà, el 10 de maig, la mateixa orquestra oferirà un concert simfònic basat en la temàtica dels herois, i el dia 11 serà el torn de la dansa amb l’espectacle Odissea, de la companyia Maria Rovira-Crea Dance. El festival també presentarà noms com Tiffany Poon (16 de maig), el guanyador del SaxFest (18 de maig) i el flamenc de Miguel Poveda, que clourà aquesta edició amb un recital al vestíbul del Consell General.