CULTURA
El català a les plataformes de streaming creix els darrers tres anys gràcies al doblatge
Un 9,7% del total de títols ja tenen o bé l'àudio, o bé els subtítols, o totes dues opcions alhora, en llengua catalana
El català continua creixent a les plataformes de streaming i un 9,7% del total de títols ja tenen o bé l'àudio, o bé els subtítols, o totes dues opcions alhora, en llengua catalana. Les xifres de la plataforma desdelsofà.cat mostren un augment sostingut des del 2022, quan el percentatge se situava al voltant del 4%. En els últims tres anys, les sèries i pel·lícules en català s'han duplicat, sobretot gràcies a la incorporació de doblatge, en més mesura que les versions originals. De fet, dels 68.349 títols –no necessàriament tots diferents– als catàlegs de les deu principals plataformes com Netflix o Prime, 6.659 estan en català.
Les dades, que tenen en compte només les deu plataformes més consultades a desdelsofà.cat i que han estat recollides per l'ACN, reflecteixen que la presència de català varia depenent del servei de streaming. Així, a Netflix, un 3,4% dels 8.470 títols disponibles tenen àudio, subtítols o les dues en llengua catalana, un percentatge lleugerament superior a AppleTV (2,2%) i Disney+ (3,1%). La xifra ascendeix al 6,7% a Prime Video i a Max, i al 7,8% a Rakuten TV. El volum de català és sensiblement més alt a Movistar+ (13,1%), Acontra+ (20,5%), Filmin (24,5%) i AnimeBox (33,9%).
Cadascuna de les empreses que ofereixen contingut ha anat incrementant la presència de llengua catalana al seu catàleg excepte Max que, coincidint amb la transició de la marca HBO Max a l'actual, va caure l'any passat del 7,6% al 6,1%, malgrat que ara s'està tornant a recuperar. De fet, Max no tenia pràcticament cap contingut en llengua catalana fa tres anys, i ara ja en té més de 100 (cada sèrie compta com a un títol, no un per temporada o per capítol). De la mateixa manera, les xifres també eren minses a Netflix, que ara compta amb 289 títols amb presència del català.
A Prime Video n'hi havia al voltant de 100 el gener del 2022, i ara ja estan al llindar de 1.200 del total de més de 17.000, i el salt també s'ha donat a serveis com Movistar+, amb mig miler més, o Filmin, que ha incorporat un miler de títols fins a superar els 3.000 amb presència del català.
Disney+ és l'única plataforma que no ofereix cap versió original en català i també és l'única que no ha doblat ni subtitulat al català cap títol de producció seva, mentre que Movistar+ només n'ha subtitulat, però mai doblat títols originals seus.