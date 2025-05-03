COMUNICACIÓ
Andorra millora en llibertat de premsa
El país passa de la posició 72 a la 65 en el rànquing de Reporters sense Fronteres
El portal web Reporters sense Fronteres (RSF) va publicar ahir el rànquing mundial de llibertat de premsa del 2025, en què Andorra millora els resultats i ocupa la 65a posició, amb una qualificació de 63,3, 1,86 punts més que l’any anterior, quan es va situar en el 72è lloc de la classificació, progressant en els registres.
Tot i la millora, l’organització fa una anàlisi pessimista del context global i considera que, per primera vegada, les condicions per exercir el periodisme són dolentes a la meitat dels països del món i satisfactòries en menys del 25%. Un dels factors clau d’aquesta tendència negativa és “la pressió econòmica sobre els mitjans”, que, segons l’entitat, es troben “atrapats entre la seva independència i la seva supervivència econòmica”. L’indicador econòmic del rànquing va registrar una caiguda mitjana de 55 punts, assolint “un nivell crític sense precedents” que fa preocupar l’ens per les condicions de treball dels periodistes.
En els països més influents del Principat, Portugal es manté com un dels països capdavanters, malgrat perdre una posició, i es troba en el vuitè lloc, amb una valoració de 84,26. Espanya ha experimentat una recuperació significativa, passant del lloc 30 al 23, amb una qualificació de 77,25. Tot i això, la RSF alerta de “l’impacte de la polarització política als mitjans espanyols que difuminen la línia de la informació i l’opinió”. França ha patit un retrocés de quatre posicions i se situa ara en el número 25 per “la falta d’eines per fer front als conflictes d’interès i la poca protecció dels reporters a les manifestacions”.
Qui no ha obtingut una bona qualificació ha estat l’Argentina, que es troba en la posició 87, amb 56,14, una puntuació que se li ha aplicat per “les injúries, la difamació i les amenaces de l’administració de Javier Milei cap als periodistes i mitjans crítics amb el poder”, i es troba molt a prop del llindar que el separa amb els països opressors, que marca la República Turca del Nord de Xipre, que té una puntuació global de 54,84.
Si mirem a dalt de tot de la taula classificatòria, Noruega continua liderant la classificació, amb una puntuació de 92,31, seguit d’Estònia, amb 89,46, i els Països Baixos, amb una nota global de 88,64. D’altra banda, els estats amb menys llibertat de premsa del món són la Xina, amb una puntuació de 14,8, Corea del Nord, amb 12,64, i Eritrea, amb una puntuació d’11,32, estats on els reporters no tenen garantits els seus drets per les restriccions que pateixen.