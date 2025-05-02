Acord d'associació
Som Veïns assenyala el Govern per prioritzar l'acord amb la UE i desatendre els problemes del país
Reclamen mesures efectives per garantir l'accés a l'habitatge digne, especialment per a la classe mitjana i els joves
L’executiva de Som Veïns ha denunciat, a través d’un comunicat, que el Govern està centrat gairebé exclusivament en l’acord d’associació amb la Unió Europea mentre desatén qüestions que consideren prioritàries per a la ciutadania, com l’habitatge, la seguretat i el col·lapse dels serveis públics.
Segons el grup, el creixement descontrolat de la població i la manca de control en l'accés a la residència han derivat en la proliferació de pisos pastera, un augment desmesurat dels lloguers i un deteriorament dels serveis essencials com la sanitat i l’educació. També critiquen la proposta de construir “mini cases” i reclamen mesures efectives per garantir l'accés a l'habitatge digne, especialment per a la classe mitjana i els joves.
Som Veïns qüestiona la gestió del Govern en matèria de seguretat i lamenta la falta d’efectius policials al carrer. També alerten que, si s’aprova l’acord amb Europa, molts petits comerços podrien veure’s obligats a tancar davant l’augment de la pressió fiscal i la competència externa.
El col·lectiu reclama un canvi de prioritats i insta l’Executiu a escoltar les inquietuds de la població: “Entre tots, fem que escoltin als veïns”, conclou el comunicat.