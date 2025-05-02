Sax Fest
Sis finalistes al concurs Solo Sax
El guanyador es donarà a conèixer diumenge 4 de maig
Ja es coneixen els sis finalistes del concurs Solo Sax, que participaran a la final el 4 de maig, després d'unes semifinals on han concursat divuit participants, que s'ha celebrat aquest divendres. En aquesta ocasió, els semifinalistes han hagut d'interpretar una peça d'Alfred Desenclos i una segona peça de lliure elecció del concursant. La final tindrà lloc el diumenge al Centre de Congressos d'Andorra la Vella.