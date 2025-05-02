Mobilitat
Retencions d'entrada i de sortida per la frontera amb Espanya
Durant el matí també s'han registrat cues per entrar que s'estenien fins a Sant Julià de Lòria
El pont de l'1 de maig, continua provocant retencions d'entrada i de sortida al Principat per la frontera hispanoandorrana, segons ha informat mobilitat. Durant el matí també s'han registrat cues que, a causa de la pluja s'han vist incrementades i que s'estenien fins a Sant Julià de Lòria. Mobilitat informa de trànsit dens a l'Avinguda Salou en sentit sud.