TREBALL
El personal del SAAS pot començar a votar dilluns el nou comitè d’empresa
El dia de les eleccions és el 15 de maig, però es permet anticipar el sufragi
Les eleccions per renovar el comitè d’empresa del SAAS seran formalment d’aquí a un parell de setmanes, dijous 15 entre les 8 i les 18 hores. El personal cridat a les urnes –només queden exclosos els treballadors amb una antiguitat a l’empresa inferior als sis mesos i que treballin menys de 20 hores a la setmana– podrà dipositar la papereta entre les 8 i les 18 hores. Però com que no es permet delegar el vot, el que s’ha possibilitat és que els treballadors que vulguin participar en els comicis i no ho puguin fer aquell dia tinguin l’opció del vot anticipat. S’obrirà a partir de dilluns vinent entre les 8 i les 16 hores a les dependències de salut laboral.
S’han formalitzat dues llistes: de nou una integrada per membres de la branca sanitària de l’USdA i que encapçala el metge d’urgències Sergi Joval, i una altra liderada per la infermera del mateix servei Eva Font, que també va ser membre del sindicat. Però la fórmula de la tria és per llistes obertes, per tant, els treballadors podran escollir candidats de les dues per designar els onze membres i quatre suplents del futur comitè d’empresa. Entre els elegits es tria el president.
La llista de l’USdA va ser la que en les darreres eleccions va aconseguir un major nombre de membres al comitè i qui en va ser president de l’organisme, Miguel Rey, torna a fer part de la llista electoral. A l’altra candidatura també hi ha una integrant de l’anterior comitè, Montserrat Nazzaro. Nazzaro, que treballa a facturació al SAAS, va ser alhora part del primer òrgan de treballadors escollit a l’hospital, el que va negociar el conveni col·lectiu que ara s’ha de renovar. Precisament les converses per assolir un nou pacte laboral entre l’empresa i els representants dels treballadors –que no es van arribar a concretar mai– van ser part d’un conflicte que va acabar amb la dimissió en bloc del comitè d’empresa i la necessitat de convocar eleccions.
EL PROCÈS
- Vot anticipat abans del 15 de maig. Els treballadors convocats no poden delegar el vot i, per tant, se’ls possibilita avançar-lo si el dia de les eleccions no poden acudir a fer-ho.
- Votacions entre les 8 i les 18 hores. El dia dels comicis, el 15 de maig, els treballadors podran votar entre les 8 i les 18 hores. Han de triar els membres del comitè entre dues llistes.
- Dues candidatures, llistes obertes. El personal pot triar membres de les dues candidatures per la fórmula de les llistes obertes. La de l’USdA l’encapçala Sergi Joval i la independent, Eva Font.