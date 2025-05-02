PARTT SOCIALDEMÒCRATA
Pere Baró pregunta sobre la recaptació del sector bancari
El conseller general del PS Pere Baró va preguntar per la liquidació de l’impost de societats del sector bancari de l’exercici del 2024 i la previsió per al 2025, arran de les dades d’Andorra Banking. Les tres entitats bancàries del país van obtenir l’any passat un benefici conjunt de 175 milions d’euros, un increment del 7% respecte del 2023. El banc va atribuir aquest augment als “elevats tipus d’interès” i a “la capacitat d’adaptació del model de negoci a les noves condicions del mercat i a les necessitats de la clientela”.
Els bancs van obtenir un benefici de 175 milions
Baró vol esclarir l’impacte fiscal real dels beneficis en les arques públiques i si l’increment de guanys s’ha traduït en una major aportació tributària de les entitats. El parlamentari també va demanar quina és la previsió de liquidació de l’impost de societats per enguany.