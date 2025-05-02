Música
L'ONCA, present al Sax Fest en una actuació que és tot un "repte" per als músics
S'interpretaran obres de Vivaldi, Bach i Berlioz
L'ONCA torna a ser present en el marc de les actuacions previstes en el Sax Fest i ho fa amb un repertori que suposa "un superviatge" amb obres de Bach, Vivaldi o Berlioz, per tant, un repàs a diferents estils, tal com ha explicat el violinista concertino de l’ONCA, Gabriel Coll, en la prèvia del concert, que tindrà lloc aquest divendres a les 21 hores al Centre de congressos d'Andorra la Vella.
Coll ha valorat que ell considera que tocar obres per a saxo és "un repte" perquè "la tonalitat és una mica diferent", ja que hi ha "molts sostinguts, bemolls... vol dir complicacions" i a més "rítmicament és molt difícil". En aquest sentit, ha subratllat que per als intèrprets és complicat perquè "quan vens de Mozart, que és molt quadrat, difícil, però quadrat, és un repte important". Per a ell, personalment, les actuacions al Sax Fest li agraden "molt" i de fet ha recordat que hi participa des d'abans que ho fes l'ONCA i que, per tant, sempre es reserva aquesta data.
A més, el violinista de l'ONCA ha valorat que troba "impressionant per a Andorra" que es dugui a terme un festival tan important". "Ho trobo fascinant", ha dit. "Hi ha els millors del món, hi ha els 'messis' dels saxos", ha emfasitzat alhora que ha valorat que si aquest festival es fes a Barcelona sortiria per tot arreu. "És una meravella, m'ho passo molt bé", ha manifestat.