Estadística
L'IGI recaptat el 2024 és de 175 milions d'euros
L'import és superior al de l'any 2023, quan es van recaptar 163,9 milions
L'impost general indirecte (IGI) recaptat durant 2024 ha estat de 175, 45 milions, segons les dades que ha facilitat el departament d'Estadística. L'informe recull que la base repercutida de l'IGI va ser de 7.962,25 milions d'euros, xifra que suposa un increment del 5,5% respecte a l'any 2023, i la quota repercutida de 319,66 milions, amb un augment del 5% respecte al mateix període de l'any anterior. La base suportada segueix la mateixa tendència, amb un creixement de l'1,8%, fins a situar-se en els 5.796,76 milions d'euros. Estadística informa que el quart trimestre de l'any 2024 va tancar amb un IGI recaptat, incloent-hi tant l'interior com importacions i transmissions patrimonials, de 51,96 milions d'euros.
L'impost sobre la renda dels no-residents fiscals (IRNR) va generar durant l'últim trimestre de l'any una base de tributació de 29,95 milions d'euros, la qual cosa suposa una baixada del 3,8% respecte al mateix període del 2023. La quota de liquidació va ser d'1,85 milions d'euros. Pel que fa a l'any complet, la base de tributació de l'IRNR va ser de 125 milions, un 1,9% menys que al 2023. La quota de liquidació va ser de 7,69 milions, xifra inferior a la de l'any anterior, quan van ser 8 milions.
L'impost de transmissions (ITP) ha sigut d'11,48 milions d'euros, xifra que implica un decreixement del 14,9% respecte a l'any 2023. La liquidació total de plusvàlues ha estat de 25,14 milions, un 88% més. En aquest aspecte, el quart trimestre va tancar amb 4,42 milions d'euros, un 60,9% més. La liquidació de plusvàlues va ser de 10,21 milions d'euros, amb un augment del 158,8%, segons Estadística.
L'IRPF va augmentar les declaracions en un 0,9%, passant de 25.534 a 25.770. El departament d'Estadística, per primera vegada, disposa de les dades relatives a l'impost sobre la inversió estrangera immobiliària. Al quart trimestre aquest impost va recaptar 4,53 milions d'euros, i el total de l'any 2024, va ser de 13,58 milions.