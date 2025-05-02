Successos
L'hospital alerta de l'agressió a una dona per part de la parella
L'home de 36 anys va ser arrestat en activar-se el codi lila
L'avís dels sanitaris de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell per l'agressió a una dona va acabar amb la detenció de la parella. La policia explica en un comunicat que els professionals del centre mèdic van activar el codi lila per violència de gènere en afirmar la pacient que havia acudit a ser atesa que havia estat agredida per la parella al domicili on viuen.
Els agents van arrestar l'home de 36 anys per un delicte contra la integritat física i moral, segons informa aquest matí el servei d'ordre.
Conductor ebri
La policia ha fet pública també la detenció d'un home de 51 anys aquesta matinada per conduir sota els efectes de l'alcohol, ja que va donar una taxa d,1,23 grams per litre de sang en la prova que se li va fer.