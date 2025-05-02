TECNOLOGIES
L’Agència Nacional de Ciberseguretat alerta de l’augment dels ciberatacs
L’ens avisa de la sofisticació i l’evolució dels atacs virtuals en el primer tram de l’any
L’Agència Nacional de Ciberseguretat (ANC) d’Andorra ha publicat un informe en què mostra la seva preocupació per la ciberseguretat. Els ciberatacs van augmentar en el primer trimestre un 127,3%, a escala mundial, respecte del darrer trimestre del 2024, amb un nombre total de 6.373. D’aquests ciberatacs, 654 van tenir un impacte crític, la qual cosa va suposar un increment del 62,7% en comparació a tres mesos enrere.
En el nombre d’atacs rebuts destaca l’ofensiva cap a les institucions governamentals, que va ser de 1.357, seguida de la indústria manufacturera, amb 731, i el sector de les telecomunicacions, amb 456. L’ens adverteix que cal estar alerta davant de qualsevol pronunciament polític des de les institucions del país. El context polític actual ha influït en els ciberatacs contra les infraestructures polítiques crítiques que s’han posicionat en la guerra Rússia-Ucraïna i en el conflicte entre Israel i Palestina. Els Estats Units van ser el país més atacat, amb 1.236 atacs, seguit d’Ucraïna, amb 361, i Itàlia, amb 324. França va ser el cinquè país més atacat, amb 292, i Espanya el setè, amb 266 atacs, en el primer tram de l’any. Aquests atacs als països veïns l’agència els veu amb intranquil·litat perquè Andorra està ubicat al costat de dos territoris que estan rebent ciberatacs importants en les institucions públiques i privades.
Els atacs de denegació de servei distribuït (DDoS), en què l’atacant sobrecarrega un portal web amb contingut maliciós, van representar la tipologia més significativa amb 3.161 ciberatacs, seguida del programari maliciós, que van sumar-ne 1.776. L’ens adverteix de l’auge del LummaC2, un codi maliciós que es fa servir per robar informació dels equips que infecta i que fa que sigui capaç de sostreure informació de tota mena i la manipulació de transaccions. Aquest codi fa que el propietari intel·lectual perdi tot el contingut que ha emmagatzemat en les carpetes i servidors.
L’ANC recomana “reflexionar” sobre la seguretat de les organitzacions polítiques i convida a “reforçar la vigilància, actualitzar periòdicament les mesures de protecció i fomentar una cultura de ciberseguretat per anticipar-se i prevenir atacs que puguin posar en perill les institucions”, davant la sofisticació i l’evolució continuades d’uns atacs virtuals que aniran guanyant transcendència en el món digital.