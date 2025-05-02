ASSOCIACIÓ AMB LA UE
L’acord permet incidir en regles europees
El text garanteix influència normativa i defensa interessos propis sense perdre sobirania
L’acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea marcaria un abans i un després en les relacions bilaterals. El nou marc previst en el text estableix una integració normativa més estreta amb el mercat interior europeu, però sense renunciar a la sobirania en àmbits essencials. El gran canvi és la delegació parcial de competències legislatives en matèries relacionades estrictament amb el funcionament del mercat interior, com ara el comerç, les ajudes d’Estat, la competència o les normes de fabricació de productes.
En el document Argumentari de l’acord d’associació es precisa que aquest mecanisme ja existeix en acords com el duaner o el monetari, però ara es dota d’un nou valor: la capacitat d’Andorra per participar activament en el procés d’elaboració de les normes. A través del comitè mixt Andorra-UE, un òrgan paritari, el país podrà fer aportacions, negociar adaptacions específiques i vetllar perquè la legislació europea s’apliqui de forma coherent amb les seves particularitats.
Reforça la seguretat jurídica i amplia la veu del país a Brussel·les
Aquest enfocament aporta una major seguretat jurídica i reforça la sobirania institucional. Per primer cop, es comenta en el document del pacte d’Estat, l’administració i els actors socials i econòmics tindran accés a l’etapa prèvia de redacció normativa, un dret que Andorra no té amb els acords actuals. A més, el text preveu un sistema de resolució de conflictes amb l’opció d’acudir al Tribunal de Justícia de la UE, fet que permetrà garantir els drets de ciutadans i empreses.
Andorra conservarà íntegrament les competències en matèries clau com la fiscalitat, l’educació, la cultura, la salut pública, la política exterior o l’agricultura. En aquests àmbits, el Consell General continuarà sent sobirà per aprovar lleis adaptades a les necessitats del país.
Programes
L’acord també obre la porta a participar en programes i agències europees en igualtat de condicions amb els estats membres. Això pot traduir-se en més oportunitats d’intercanvi, finançament i presència institucional en àmbits com el medi ambient, la seguretat alimentària o el mercat laboral.
Amb aquest pas, Andorra es posiciona com un soci actiu d’Europa, amb veu pròpia i capacitat d’influència, però sense perdre la seva identitat institucional. L’acord no tan sols amplia els canals de diàleg amb Brussel·les, sinó que també reforça el paper del país en l’escenari europeu. De moment, cal saber si l’acord serà mixt o no.