Cultura
Govern obre la convocatòria per presentar-se als Premis Carlemany per al foment de la lectura
La dotació del premi és de 8.500 euros i l'obra serà publicada per Columna Edicions
L'Àrea de Lectura Pública i Biblioteques ha fet públiques les bases del Premi Carlemany per al foment de la lectura 2025. Es podran presentar obres d'una extensió mínima de 120 fulls DIN A-4 i la dotació del premi és de 8.500 euros aportats pel Govern i grup 62. A més, l'obra guanyadora serà publicada per part de Columna Edicions. El premi s'adjudicarà el gener del 2026 i es publicarà el mes de maig del 2026. Els interessats poden presentar les propostes en format digital abans del 27 de juny per correu electrònic a premicarlemany@grup62.com.