REPORTATGE
Formigó sincronitzat
Andorra Telecom celebra el bon ritme de les obres del Node gràcies a la feina precisa dels operaris responsables.
L’equivalent a vuitanta formigoneres plenes, dues bombes i 702 metres cúbics de formigó en total: aquests són els elements que treballen a l’uníson per garantir que la construcció del Node d’Andorra Telecom avanci a bon ritme, gràcies al desplegament de recursos sincronitzats que s’estan utilitzant.
El “gran enemic” que destaca la parapública a través d’un vídeo a les xarxes és el temps. Els processos químics del formigó fan que es creï una reacció que provoca l’enduriment del material i genera calor. El límit que tenen els operaris que treballen a les obres del Node són 90 minuts, una hora i mitja per treballar i col·locar el material al seu lloc abans que comenci a endurir-se dins de la formigonera.
S’ha buidat l'equivalent a vuitanta formigoneres per fer la base
Si tot es fa bé, els 702 metres cúbics que carreguen les formigoneres perfectament sincronitzades permeten que cada camió resti a l’aguait per entrar en el seu torn exacte per tal d’evitar juntes fredes –zones de debilitat estructural que apareixen si el formigó s’aboca en fases separades– i garantir un formigonament continu. Mentrestant, les dues bombes treballen en paral·lel per doblar la capacitat de descàrrega i mantenir el ritme de feina, fet que permet que el nou edifici d’Andorra Telecom compleixi els terminis establerts.
Els elements clau per aconseguir una fonamentació sòlida i duradora són l’anivellament, la vibració i la compactació, afirma Andorra Telecom, que té com a objectiu que l’edifici estigui enllestit el 2026.