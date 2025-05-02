Fiscalitat
Un fons andorrà aconsegueix un canvi de criteri de la Hisenda espanyola
El Suprem obliga a deixar de discriminar fiscalment els fons d’inversió no residents
Un fons andorrà ha aconseguit que el Tribunal Suprem espanyol canvi el criteri de la Hisenda espanyola respecte al tractament fiscal dels fons no residents, segons el mitjà Confilegal. En una sentència de gran abast, el tribunal reconeix que la normativa espanyola vulnera la lliure circulació de capitals quan aplica un impost més alt als fons estrangers.
En concret, el cas l'ha impulsat Mora Europe Equity Fund FI, que va invertir el 2014 en accions d'empreses espanyoles. Hisenda els va aplicar un gravamen del 21% en aplicació de l'Impost sobre la Renda de No Residents, a diferència dels fons locals, que tributen només a l'1%.
Els fons va sol·licitar el retorn de les retencions a Hisenda, que es va negar, i va recórrer i, després de passar per diversos òrgans judicials, el Suprem els ha donat la raó, segons esmenta el mitjà citat. La Sala contenciosa-administrativa conclou que no es pot penalitzar fiscalment un fons per no ser resident si compleix els requisits bàsics d'una institució d'inversió col·lectiva. El tribunal critica que Hisenda no fes servir els mecanismes internacionals disponibles, com el conveni fiscal amb Andorra, per contrastar la documentació aportada pel fons.
Aquesta sentència pot obrir la porta a noves reclamacions de fons estrangers que hagin estat fiscalment discriminats, informa Confilegal.