Economia
Els preus s'encareixen una dècima a l'abril
L'indicador avançat situa en el 2,2% l'IPC del mes passat
La inflació ha pujat mínimament a l'abril fins arribar al 2,2%, segons el càlcul de l'indicador avançat que publica avui Estadística. La variació interanual de l'Índex de Preus al Consum (IPC) és d'una dècima per sobre del 2,1% registrat al març.
La pujada de preus estaria motivada per l'augment d'habitatge, aigua, gas, electricitat i altres combustibles i pels de béns i serveis diversos. L'increment s'hauria vist moderat per la baixada de preus del grup de transport, segons detalla Estadística. La comparativa amb els anys anteriors mostra que la inflació de l'abril del 2024 era molt superior, ja que estava en un 3,9%, i el 2023 encara marcava registres màxims amb un 5,5%.
L'informe indica que l'IPC d'Andorra és el mateix de l'avançat a Espanya, que hauria baixat una dècima a l'abril, i a França la inflació se situa en el 0,8%, el que suposa que no va canviar durant l'abril.