Successos
Una investigació de la policia exposa 19 acusats de contraban a 142 anys de presó a Espanya
L'operació va permetre intervenir 16.354 paquets de tabac valorat en quasi 57.000 euros
Dinou persones s'enfronten a penes de 142 anys de presó a Espanya pel delicte continuat de contraban de tabac i pertinença a un grup criminal que operava a nivell internacional des de Còrdova. L'operació va permetre desmantellar la xarxa l'abril del 2019 després d'una intervenció que s'havia iniciat el 2013 quan la guàrdia civil va tenir coneixement de la investigació que feia la policia d'Andorra per operacions de compravenda de tabac de procedència il·legal, segons publica el diari ABC de Còrdova recollint la petició de l'audiència provincial de la ciutat andalusa per al judici que es celebrarà la setmana vinent.
Les intervencions telefòniques ordenades per les autoritats veïnes van identificar un grup de persones a Còrdova que es dedicaven a la compravenda i transport de tabac falsificat que es rebia des d'Andorra, Gibraltar i les illes Canàries, segons recull el rotatiu. L'acusació considera que els acusats haurien realitzat les activitats il·legals durant anys per posar en el mercat tabac sense complir la normativa.
Els registres practicats per la guàrdia civil en diferents naus es van saldar amb el decomís de 16.354 paquets de tabac valorats en 56.629,65, segons indica la informació. El treball dels investigadors va estimar que en les naus on s'elaborava amb picadura tabac il·legal es podria haver arribat a una producció de 200 milions d'euros en els quatre mesos que van mantenir l'activitat.
Les autoritats espanyoles xifren en prop de 47.000 euros el deute tributari que hauria generat el grup criminal per no haver abonat l'IVA, els aranzels duaners i l'impost especial que grava el tabac.
