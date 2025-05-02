ClàssicAnd
El concert de Modigliani Quartet se celebrarà al recinte tancat del Parc Central pel mal temps
L'actuació estava prevista als Jardins de Ràdio Andorra, però davant la possibilitat de pluja i vent s'ha decidit canviar a un lloc tancat
La previsió de mal temps per diumenge, 4 de maig, ha obligat l'organització del ClàssicAnd ha canviar d'ubicació el concert de Modigliani Quartet, prevista per aquest diumenge, a les 17 hores, als Jardins de Ràdio Andorra d'Encamp. Davant la possibilitat de pluja i vent, l'organització ha decidit traslladar l'actuació al recinte que s'ha instal·lat al Parc Central, un emplaçament cobert creat per acollir el festival, i que dissabte haurà rebut el concert inaugural d'Anna Netrebko.
El concert es manté a les 17 hores, i les persones que ja hagin adquirit les entrades rebran una notificació informant-los del canvi de lloc. Així mateix, podran accedir al recinte amb les mateixes entrades, sense necessitat de bescanviar-les.