Meteo
Avís groc per tempestes a partir del migdia
Les precipitacions seran febles i intermitents a la tarda
Les pluges tornen a Andorra avui. El Servei Meteorològic ha activat l'avís groc per la previsió de tempestes que arribaran al migdia i es mantindran fins a les sis de la tarda. El pronòstic indica que les precipitacions seran inicialment tempestuoses i alerta que poden anar acompanyades de fortes ràfegues de vent, i després "més febles i intermitents".
Meteorologia explica que les tempestes provenen del sud ja que s'estan formant al mediterrani i a Catalunya aquest matí i pugen cap al Principat. Els núvols que afecten el país estan barrejats amb la pols en suspensió que va arribar ahir.
Les temperatures registraran màximes de 21 graus a Andorra la Vella i de 7 graus al Pas de la Casa. I demà es mantindran en nivells similars amb mínimes de 12 graus al centre i de 4 graus a la frontera amb França, segons la previsió.
El cap de setmana s'anuncia amb núvols i ruixats localitzats durant la jornada de dissabte i per a diumenge es preveu un dia ennuvolat amb ruixats a la tarda. Els termòmetres baixaran fins a màximes de 16 graus a la capital i de 2 graus al Pas de la Casa.