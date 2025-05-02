Meteo

Avís groc per tempestes a partir del migdia

Les precipitacions seran febles i intermitents a la tarda

Les tempestes que han fet activar l'avís groc arribaran al migdia al Principat

Les tempestes que han fet activar l'avís groc arribaran al migdia al PrincipatMeteo

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Les pluges tornen a Andorra avui. El Servei Meteorològic ha activat l'avís groc per la previsió de tempestes que arribaran al migdia i es mantindran fins a les sis de la tarda. El pronòstic indica que les precipitacions seran inicialment tempestuoses i alerta que poden anar acompanyades de fortes ràfegues de vent, i després "més febles i intermitents".

Meteorologia explica que les tempestes provenen del sud ja que s'estan formant al mediterrani i a Catalunya aquest matí i pugen cap al Principat. Els núvols que afecten el país estan barrejats amb la pols en suspensió que va arribar ahir. 

Les temperatures registraran màximes de 21 graus a Andorra la Vella i de 7 graus al Pas de la Casa. I demà es mantindran en nivells similars amb mínimes de 12 graus al centre i de 4 graus a la frontera amb França, segons la previsió. 

El cap de setmana s'anuncia amb núvols i ruixats localitzats durant la jornada de dissabte i per a diumenge es preveu un dia ennuvolat amb ruixats a la tarda. Els termòmetres baixaran fins a màximes de 16 graus a la capital i de 2 graus al Pas de la Casa. 

tracking