MEDI AMBIENT
Andorra exporta el 76% de les 173.355 tones de residus generades el 2024
El Principat va incrementar l’any passat un 13,9% la generació de deixalles
L’any 2024, Andorra va registrar un augment notable pel que fa a la generació de residus, arribant a les 173.355 tones, un 13,9% més que l’any anterior, segons el balanç anual que va presentar el Govern. Aquest increment s’emmarca en un context de desenvolupament de la Llei d’economia circular i del pla nacional de residus Horitzó 2035. Del total de residus generats, només el 24% s’han tractat dins del país, mentre que el 76% s’ha exportat per al seu tractament a instal·lacions especialitzades fora d’Andorra. Aquest percentatge continua la tendència dels darrers anys, en què l’exportació s’ha anat incrementant de forma progressiva. Les dades reflecteixen una estabilització en la generació de residus urbans, amb un lleuger augment de l’1,3%. Per contra, els residus de la construcció han viscut un repunt del 29,5%, especialment pel que fa a terres i pedres, fusta i plàstics.
Pel que fa a la recollida selectiva, el 2024 ha registrat un augment destacat del 19% en la recollida de matèria orgànica procedent de grans productors. També han crescut lleugerament les fraccions d’envasos lleugers (+7,4%) i de paper i cartró (+2,7%). Tanmateix, la recollida de vidre ha disminuït un 8,5%, acompanyada d’una davallada en la qualitat del material recollit.
El percentatge global de reciclatge s’ha mantingut al 49,2%, molt pròxim a l’objectiu del 50% marcat per a l’any 2020. No obstant això, el país haurà d’intensificar els seus esforços per assolir el 55% el 2025, tal com preveu la normativa europea i la Llei d’economia circular.
En el marc de la prevenció de residus, durant el 2024 s’ha adjudicat l’estudi per elaborar el pla de prevenció de residus, i s’ha impulsat la lluita contra el malbaratament alimentari, amb una reducció del 6% respecte a l’any 2022. També destaca el llançament de la campanya La meva menstruació, la meva decisió, que ha promogut l’ús de productes menstruals reutilitzables, contribuint a la reducció de plàstics d’un sol ús.
D’altra banda, en el capítol de preparació per a la reutilització, les accions com el foment del banc solidari de material escolar i esportiu i la promoció de la reutilització de tèxtils a través de Càritas i Carisma han estat rellevants.
El centre de tractament de residus (Ctrasa) ha continuat valoritzant energèticament els residus, generant 15.809 MWh d’energia elèctrica i 15.773 MWh d’energia tèrmica.